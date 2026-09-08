‘Santa’: pranzo di sottoscrizione al “Parco degli Elfi”

MENÙ Antipasto: Salame e focaccia Primo piatto: Gramigna al leggendario ragù di Emilio Secondi piatti: Torte salate miste Dolce: Torta della pasticceria Viennese (Prezzo: 25 euro — Vino e bevande incluse)

INFO E PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

I posti sono limitati!

È necessario prenotare entro mercoledì 16 settembre.

Per riservare il tuo posto:

Email: arcisanta@gmail.com

Telefono / WhatsApp 335 8105720

Non mancare, ti aspettiamo!