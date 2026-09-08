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Domenica 20 settembre|
‘Santa’: pranzo di sottoscrizione al “Parco degli Elfi”
Dal Circolo Arci Orchidea
Pranzo di sottoscrizione al Parco degli Elfi
Domenica 20 settembre vi aspettiamo per una giornata speciale immersi nell’atmosfera magica del “Parco degli Elfi”!
Programma della giornata
ore 12:30: Inizio del pranzo.
Intermezzo musicale poetico a cura di Graziano Nardini ed Emilio Obertis.
MENÙ
Antipasto: Salame e focaccia
Primo piatto: Gramigna al leggendario ragù di Emilio
Secondi piatti: Torte salate miste
Dolce: Torta della pasticceria Viennese
(Prezzo: 25 euro — Vino e bevande incluse)
INFO E PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE
I posti sono limitati!
È necessario prenotare entro mercoledì 16 settembre.
Per riservare il tuo posto:
Email: arcisanta@gmail.com
Telefono / WhatsApp 335 8105720
Non mancare, ti aspettiamo!
Circolo Arci Orchidea
Via delle Rocche 31
Santa Margherita Ligure