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Santa Margherita e Portofino

Dalle 8 di mercoledì 9 sino alla revoca

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Attualità
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‘Santa’: con l’allerta arriva il divieto di balneazione a Ghiaia

8 settembre 2026 | 17:52
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di Marco Massa

Marco Massa

&#8216;Santa&#8217;: con l&#8217;allerta arriva il divieto di balneazione a Ghiaia

Da comunicazione Comune Santa Margherita Ligure

Si comunica che, a  seguito dello stato di allerta gialla per temporali diramato da Arpal, è stato emanato un divieto temporaneo preventivo di balneazione nello specchio acqueo della Spiaggia di Ghiaia dalle ore 08:00 di domani, mercoledì 9 settembre 2026, sino all’adozione di apposita ordinanza di revoca.

L’atto è susseguente l’Ordinanza emessa dal TAR Liguria che, nell’accogliere l’istanza cautelare sulla rimozione della “Spiaggia Ghiaia” dall’elenco delle acque di balneazione, condiziona il Comune a emanare ordinanze di divieto temporaneo in presenza di condizioni idrometeorologiche che vengano individuate come un fattore di rischio.

ORDINANZA