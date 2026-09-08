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Attualità/
‘Santa’: con l’allerta arriva il divieto di balneazione a Ghiaia
8 settembre 2026 | 17:52
Da comunicazione Comune Santa Margherita Ligure
Si comunica che, a seguito dello stato di allerta gialla per temporali diramato da Arpal, è stato emanato un divieto temporaneo preventivo di balneazione nello specchio acqueo della Spiaggia di Ghiaia dalle ore 08:00 di domani, mercoledì 9 settembre 2026, sino all’adozione di apposita ordinanza di revoca.
L’atto è susseguente l’Ordinanza emessa dal TAR Liguria che, nell’accogliere l’istanza cautelare sulla rimozione della “Spiaggia Ghiaia” dall’elenco delle acque di balneazione, condiziona il Comune a emanare ordinanze di divieto temporaneo in presenza di condizioni idrometeorologiche che vengano individuate come un fattore di rischio.