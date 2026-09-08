Rezzoaglio: tragedia al rally, ipotesi delitto colposo

Inchiesta della Procura dopo il decesso del navigatore Stefano Sappracone, 43 anni, al rally della Val d’Aveto. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e non stradale, essendosi consumata la tragedia su un circuito sportivo in cui non si osservano le regole del codice della strada. Agli organizzatori potrebbero essere contestate eventuali negligenze legate alla scelta del percorso; anche se mai in questo tratto si erano verificati incidenti di tale gravità. Nei prossimi giorni inoltre verrà disposta l’autopsia sul corpo di Stefano Sappracone, il navigatore morto dopo l’uscita della vettura dalla carreggiata durante la prova del Rally della Val D’Aveto. La Procura potrebbe disporre anche esami tecnici sull’auto ridotta a rottame, posta già sotto sequestro subito dopo l’incidente.