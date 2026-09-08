Recco: Sagra del fuoco, sparata di “mascoli” e spettacolo pirotecnico “a giorno”

L’8 settembre è la giornata clou della Sagra del fuoco di Recco. Dopo la concelebrazione Eucaristica nel santuario della Madonna del Suffragio, presieduta da Padre Agnello Stoia parroco della basilica di San Pietro in Vaticano, la tradizionale offerta dei ceri dei Quartieri e della Città di Recco alla Vergine. Poi l’uscita della Suffragina sul sagrato e la sparata di “mascoli” del quartiere Verzemma nel greto del torrente. Questo “rito” richiama sempre moltissime persone, che attendono assiepate anche sotto il sole. A dare il via alle polveri il sindaco Carlo Gandolfo. Poi il bello spettacolo pirotecnico “a giorno”, dal molo di ponente, del Quartiere Verzemma curato da Senatore Fireworks – Cava de’ Tirreni (Salerno). Tanti gli applausi. A dare gli annunci, con una coinvolgente verve, Andrea Carretti.