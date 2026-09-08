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Stasera processione e spettacoli pirotecnici|
Recco: Sagra del fuoco, sparata di “mascoli” e spettacolo pirotecnico “a giorno”
L’8 settembre è la giornata clou della Sagra del fuoco di Recco. Dopo la concelebrazione Eucaristica nel santuario della Madonna del Suffragio, presieduta da Padre Agnello Stoia parroco della basilica di San Pietro in Vaticano, la tradizionale offerta dei ceri dei Quartieri e della Città di Recco alla Vergine. Poi l’uscita della Suffragina sul sagrato e la sparata di “mascoli” del quartiere Verzemma nel greto del torrente. Questo “rito” richiama sempre moltissime persone, che attendono assiepate anche sotto il sole. A dare il via alle polveri il sindaco Carlo Gandolfo. Poi il bello spettacolo pirotecnico “a giorno”, dal molo di ponente, del Quartiere Verzemma curato da Senatore Fireworks – Cava de’ Tirreni (Salerno). Tanti gli applausi. A dare gli annunci, con una coinvolgente verve, Andrea Carretti.
Tra le autorità presenti la prefetto di Genova Cinzia Torraco; Paolo Badalini, presidente del Consiglio comunale con la consigliere Luisa Capurro; Amedeo Bartoli, comandante dei Carabinieri di Recco; Mario Zappalà, comandante della Capitaneria di porto camogliese con Marcello Mastore che a breve prenderà il comando; Gianluca Buccilli, presidente del Comitato “8 Settembre”; dom Francsco Pepe, priore del monastero dei Benedettini Olivetani di Camogli.
La giornata prevede alle 17 una Messa celebrata da don Danilo Dellepiane, parroco della basilica di Santa Maria Assunta a Camogli, nel suo 25° anniversario di sacerdozio. Alle 20 Canto dei secondi Vespri e solenne processione per le vie cittadine con l’Arca di Nostra Signora del Suffragio, accompagnata dalle Confraternite con i loro Crocifissi, dalla Filarmonica “Gioacchino Rossini” e salutata al suo passaggio dalle sparate di “mascoli” dei Quartieri Collodari, Liceto, Verzemma, Bastia, Spiaggia e Ponte.
Alle 23 gli spettacoli pirotecnici dal molo di levante del Quartiere Bastia curato da Piromagia di Salvatore Russo – Pannarano (BN), dal molo di ponente del Quartiere Ponte curato da Carmine Lieto – Visciano (NA), dal molo di ponente del Quartiere Collodari curato da La Rosa International Fireworks – Bagheria (PA)
Alle 24 sparata di “mascoli” del quartiere San Martino nel greto del torrente antistante il Santuario.
Alle 19.30 l’apertura degli stand gastronomici. Fino a stasera tante bancarelle in via Roma.