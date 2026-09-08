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Recco: Sagra del fuoco, lunghi applausi e dal mare suono delle sirene
Ultimo atto della Sagra del fuoco di Recco edizione 2026 con gli spettacoli pirotecnici del Quartiere Bastia dal molo di levante curato da Piromagia di Salvatore Russo – Pannarano (BN); del Quartiere Ponte dal molo di ponente curato da Carmine Lieto – Visciano (NA); dal Quartiere Collodari dal molo di ponente curato da La Rosa International Fireworks – Bagheria (PA).
Quest’anno una novità è stata quella di installare nella zona di ponente alcune reti sul fondale e in superficie per raccogliere i residui dei fuochi artificiali.
La giornata si conclude a mezzanotte con la sparata di “mascoli” del quartiere San Martino nel greto del torrente antistante il Santuario.
Folla da ogni postazione per seguire lo spettacolo, occhi puntati al cielo e lunghi applausi. Sia stasera sia ieri, lo spettacolo colorato dei fuochi artificiali è stato ammirato dal mare, da decine e decine di imbarcazioni che al termine hanno suonato le loro sirene in segno di gradimento.
Domani alle 18.30 ammaina bandiera del Comitato e dei 7 Quartieri e alle 19 Messa di ringraziamento alla Madonna. Al termine il Quartiere che riterrà di avere eseguito lo spettacolo migliore innalzerà sul proprio pennone la bandiera rosa.