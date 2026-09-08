Recco: Sagra del fuoco, lunghi applausi e dal mare suono delle sirene

Quest’anno una novità è stata quella di installare nella zona di ponente alcune reti sul fondale e in superficie per raccogliere i residui dei fuochi artificiali.

Folla da ogni postazione per seguire lo spettacolo, occhi puntati al cielo e lunghi applausi. Sia stasera sia ieri, lo spettacolo colorato dei fuochi artificiali è stato ammirato dal mare, da decine e decine di imbarcazioni che al termine hanno suonato le loro sirene in segno di gradimento.