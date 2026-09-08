Recco: messa all’alba, santuario gremito; la “Suffragina” ingioiellata

La messa all’alba è il momento più sentito dai fedeli della Madonna del Suffragio e il santuario, alle 4.30, è gremito di fedeli che rivolgono il loro primo saluto alla patrona. L’effige nella notte è stata ingioiellata con parte degli ex voto, gioielli e oro, donati negli anni per grazia ricevuta. A presiedere la messa dom Francesco Pepe priore del monastero di San Prospero. Con lui, tra gli altri, il decano dei sacerdoti del vicariato, don Pasquale Revello e, quasi in una staffetta, il rettore e parroco don Giuseppe Guastavino e il suo futuro successore, monsignor Massimo Marasino e don Andrea Macchiavello che segna il ritorno di un viceparroco. Tra i fedeli il sindaco Carlo Gandolfo, il presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini, i consiglieri Luisa Capurro, Giovanni Paratore, Dario Capurro. In rappresentanza del Comune di Camogli il consigliere Claudio Pompei. Ancora il priore della Confraternita del Suffragio Rosa Zerega, la presidente della Pro Loco Stefania Zerega e il presidente della Croce Verde Andrea Revello.