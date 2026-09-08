Recco: anche tanti politici a rendere omaggio alla Suffragina

“Per me è il momento più importante quello dell’uscita della statua della Suffragina dal santuario – spiega una signora in mezzo alla folla – E’ un’emozione. Sono soddisfatta. Ora vado a casa”. Questo è uno dei tanti esempi della devozione che la città ha per la Madonna del Suffragio e per la festa. Ed anche stasera in moltissimi stanno seguendo la processione con la statua addobbata con i gioielli donati per grazia ricevuta, portata a spalla dai ragazzi della Pro Recco Rugby. Ad accompagnarla i Crocifissi, le Confraternite con le loro storiche cappe, i Quartieri con i gonfaloni, la Filarmonica “Rossini” di Recco. Un mix di fede e folclore.