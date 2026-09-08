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Recco: anche tanti politici a rendere omaggio alla Suffragina
Per domani Arpal ha segnalato l’allerta gialla per temporali, ma stasera la festa dell’8 Settembre e la Sagra del fuoco in omaggio alla Madonna del Suffragio si svolgono come tradizione vuole.
“Per me è il momento più importante quello dell’uscita della statua della Suffragina dal santuario – spiega una signora in mezzo alla folla – E’ un’emozione. Sono soddisfatta. Ora vado a casa”. Questo è uno dei tanti esempi della devozione che la città ha per la Madonna del Suffragio e per la festa. Ed anche stasera in moltissimi stanno seguendo la processione con la statua addobbata con i gioielli donati per grazia ricevuta, portata a spalla dai ragazzi della Pro Recco Rugby. Ad accompagnarla i Crocifissi, le Confraternite con le loro storiche cappe, i Quartieri con i gonfaloni, la Filarmonica “Rossini” di Recco. Un mix di fede e folclore.
Tra le autorità presenti gli onorevoli Roberto Bagnasco, Luca Pastorino, Matteo Rosso; Marco Bucci presidente di Regione Liguria con il presidente del Consiglio Stefano Baleari, l’assessore Luca Lombardi e i consiglieri Giovanni Boitano e Armando Sanna; Ilaria Bozzo in rappresentanza di Città Metropolitana; il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, e tra i suoi colleghi, di Rapallo Elisabetta Ricci, di Camogli Giovanni Anelli, di Avegno Franco Canevello, di Uscio Giuseppe Garbarino, alcuni con vicesindaci, assessori e consiglieri; Paolo Corsiglia (Camera di commercio), fedelissimo della festa; rappresentanti delle Forze dell’ordine. E tra il clero, il centenario frate francescano Costanzo Milesi.
La festa continua anche davanti agli stand gastronomici dei Quartieri e tra le bancarelle di via Roma. Domani ammaina bandiera e Messa di ringraziamento
Dalle 23 gli spettacoli pirotecnici.