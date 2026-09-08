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Martedì 8 settembre|
RASSEGNA STAMPA. “Amt, mancano i bus per il servizio extraurbano”
Oggi, martedì 6 settembre, auguri a Sergio, Tommaso, Isacco. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure: Zoagli. Proverbi: “Ascolta, vede e tace chi vuol vivere in pace”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Amt: “Non ci sono bus sufficienti per il trasporto extraurbano”; “A Mezzanego, anticipo nefgato pe la corsa degli studenti”. Funghi: a lezione dai micologi.
Sestri Levante: sottopasso chiuso. Chiavari: la missione di don Prandi a Cuba “Manca tutto, anche l’energia”. Zoagli: concessioni balneari “Ricorso repinto e ora sono senza lavoro”. Zoagli: il suo velluto noto in tutto il mondo.
Rapallo: allarme spaccio nei boschi. Parco Portofino: il sindaco “Le promesse vanno mantenute”.
Camogli: via la ruspa dal Rio Gentile. Uscio: museo degli orologi in rete.
Rezzoaglio: tragedia al rally, si indaga sulle conversazioni.