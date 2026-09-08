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Carannante critico verso il nuovo incarico da quasi 50mila euro|
Rapallo: “Allagamenti di via Mameli, basta studi. E’ l’ora degli interventi”
Da Andrea Carannante, Capogruppo Libera Rapallo – Unione Popolare
Dopo anni di annunci e interventi presentati come risolutivi, il problema degli allagamenti di via Mameli è ancora lì.
Lo dimostra la Determina n. 926 del 7 settembre 2026, Proposta n. 1016/2026, con cui il Comune affida alla società DHI S.r.l. un incarico per analizzare la rete di smaltimento delle acque meteoriche.
CIG BCD9A43C59: €49.990,72.
Quasi 50 mila euro per individuare le “effettive cause delle criticità” e valutare le soluzioni.
Ma noi ricordiamo bene gli annunci degli anni scorsi.
“Due vasche sul lungomare – Stop agli allagamenti”: vasche dotate di sensori e pompe che, secondo quanto dichiarato, avrebbero dovuto evitare la fuoriuscita dell’acqua in via Mameli.
E poi:
“A Rapallo portate a termine le opere contro gli allagamenti”, con il nuovo sistema di regolazione delle acque meteoriche presentato come la soluzione al problema.
E ancora le paratie, gli interventi, le promesse.
E oggi siamo ancora qui.
A spendere altri 50 mila euro per studiare quello che i cittadini e soprattutto i commercianti di via Mameli conoscono da anni.
BASTA.
Non servono altri annunci.
Non servono altri studi mentre si avvicina la stagione delle piogge.
SERVONO INTERVENTI. E SERVONO SUBITO.
I commercianti non possono aspettare l’ennesima relazione mentre rischiano nuovamente di ritrovarsi i negozi sott’acqua.
Se le opere realizzate non sono state sufficienti, bisogna avere il coraggio di dirlo.
Se la rete deve essere adeguata, la si adegui.
Se servono nuove opere, si realizzino.
Ma basta prendere in giro i cittadini con annunci di problemi risolti che poi, anni dopo, richiedono altri 50 mila euro di studi.
Le piogge sono alle porte. Via Mameli non può aspettare.
MENO ANNUNCI. MENO STUDI. PIÙ INTERVENTI.
Questa Amministrazione dimostri finalmente di essere all’altezza del problema. Perché dopo tutti questi anni, continuare a brancolare nel buio significa una cosa sola: incompetenza.