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Peste suina: in Liguria nessuna nuova positività sui cinghiali

8 settembre 2026 | 09:53
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Peste suina: in Liguria nessuna nuova positività sui cinghiali

Da ufficio stampa Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Aggiornamento al 6 settembre 2026

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.214 casi

Salgono a 832 in Piemonte, invariati a 1.382 in Liguria

Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli

In Piemonte sono state osservate cinque nuove positività, tutte in provincia di Cuneo, tutte a Saliceto (sette casi totali). Il totale in regione cresce a 832 positivi.

In Liguria non sono state riscontrate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 1.382 casi.

Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana rimane fermo a quota 206.