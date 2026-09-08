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Cronaca/
Parco di Portofino: distorsione alla caviglia, mobilitate cinque istituzioni
8 settembre 2026 | 10:56
Dall’ufficio stampa del Soccorso alpino speleologico
Questa mattina alle 7.30, intervento in zona Bocche sul monte di Portofino sul sentiero 106 per un escursionista messicano di 29 anni che si è procurato una distorsione alla caviglia destra e non riusciva più a proseguire.
Sul posto Soccorsa alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco di Rapallo, Volontari del Soccorso di Ruta, Protezione civile di Camogli e infine la Croce Rossa di Santa Margherita.
Il turista è stato medicato, l’arto è stato immobilizzato.
Quindi l’infortunato È stato sistemato su barella portantina e portato in località Costasecca. Da qui su un’ambulanza della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure ha raggiunto l’ospedale di Lavagna per accertamenti.
Il turista è stato medicato, l’arto è stato immobilizzato.
Quindi l’infortunato È stato sistemato su barella portantina e portato in località Costasecca. Da qui su un’ambulanza della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure ha raggiunto l’ospedale di Lavagna per accertamenti.