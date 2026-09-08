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Cronaca
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Parco di Portofino: distorsione alla caviglia, mobilitate cinque istituzioni

8 settembre 2026 | 10:56
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Parco di Portofino: distorsione alla caviglia, mobilitate cinque istituzioni
Dall’ufficio stampa del Soccorso alpino speleologico
Questa mattina alle 7.30, intervento in zona Bocche sul monte di Portofino sul sentiero 106 per un escursionista messicano di 29 anni che si è procurato una distorsione alla caviglia destra e non riusciva più a proseguire.
Sul posto Soccorsa alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco di Rapallo, Volontari del Soccorso di Ruta, Protezione civile di Camogli e infine la Croce Rossa di Santa Margherita.
Il turista è stato medicato, l’arto è stato immobilizzato.
Quindi l’infortunato È stato sistemato su barella portantina e portato in località Costasecca. Da qui su un’ambulanza della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure ha raggiunto l’ospedale di Lavagna per accertamenti.