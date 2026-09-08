Pallanuoto F/ Lara Polidori è una nuova giocatrice del Bogliasco

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Un nuovo importante innesto per la prima squadra femminile dell’Agn Energia Bogliasco 1951. La società biancazzurra annuncia l’arrivo di Lara Polidori, marcatrice del centro classe 2006, proveniente dalla Locatelli, formazione con la quale ha disputato nell’ultima stagione il campionato di Serie A1.

Giovane, ma già forte di un’esperienza significativa ai massimi livelli della pallanuoto italiana, Polidori va a rinforzare il reparto dei difensori a disposizione di Mario Sinatra, mettendo al servizio della squadra fisicità, tecnica e grande voglia di continuare a crescere.

Il suo percorso sportivo è stato accompagnato anche da numerose convocazioni con le nazionali giovanili italiane, con presenze che vanno dall’Under 16 fino alla categoria Juniores, a testimonianza delle qualità riconosciute nel corso degli anni dagli staff tecnici azzurri.

Per Lara si apre ora una nuova tappa della sua carriera, in un ambiente che punta fortemente sulla crescita delle giovani atlete e che le permetterà di confrontarsi quotidianamente con una realtà consolidata nel massimo campionato nazionale.

Le prime parole di Lara Polidori: «Sono davvero entusiasta di entrare a far parte del Bogliasco. È una società importante, con una grande tradizione nella pallanuoto e un ambiente che ho sempre apprezzato. Per me questa rappresenta una nuova sfida e allo stesso tempo una grande opportunità per continuare il mio percorso di crescita.

Spero di poter migliorare come giocatrice giorno dopo giorno, imparando dalle mie compagne e dallo staff e mettendomi a disposizione della squadra. Voglio crescere insieme al gruppo, affrontare con entusiasmo le difficoltà che incontreremo e cercare di dare il mio contributo in ogni partita e in ogni allenamento.

Per me sarà importante non soltanto quello che riuscirò a fare in acqua, ma anche il modo in cui riuscirò a inserirmi nel gruppo e a vivere pienamente questa nuova esperienza. Non vedo l’ora di iniziare e di poter dare il massimo per questi colori.»