Temi del giorno:
Rispetto del mare, pesci, granchi, patelle"|
Lettere/ “Sulle spiagge di ‘Santa’ serve un’adeguata cartellonistica”
Da Daniela Seninatore
Con la conclusione della stagione estiva, vorrei rivolgere un invito costruttivo alla Giunta Comunale di Santa Margherita Ligure: inserire all’ordine del giorno il rinnovo e il potenziamento della cartellonistica informativa sulle nostre spiagge.
Investire in una segnaletica ben visibile non è uno spreco, ma un atto doveroso e lungimirante. Spendere per proteggere il mare significa tutelare la nostra prima risorsa economica e turistica.
Serve una cartellonistica d’impatto.
Tolleranza zero sull’uso di shampoo e saponi nelle spiagge libere: è inaccettabile che si continui a fare la doccia o a lavarsi in mare con prodotti chimici. Manca del tutto una segnaletica con divieti e sanzioni chiare contro questa pessima abitudine che inquina direttamente la nostra acqua.
Tutela delle specie marine: ricordiamo con fermezza il divieto di prelievo abusivo di ricci e patelle, fondamentale per non impoverire i nostri fondali.
Educazione e rispetto della fauna: spieghiamo ai più piccoli (e ai loro genitori) che granchi e pesciolini non sono giocattoli da recludere per ore nei secchielli, ma esseri viventi da rispettare e lasciare nel loro ambiente.
Confido che l’Amministrazione accolga questa proposta in vista della prossima stagione, dimostrando attenzione concreta al decoro e all’ambiente.