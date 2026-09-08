Lettere/ “Sulle spiagge di ‘Santa’ serve un’adeguata cartellonistica”

Da Daniela Seninatore

Con la conclusione della stagione estiva, vorrei rivolgere un invito costruttivo alla Giunta Comunale di Santa Margherita Ligure: inserire all’ordine del giorno il rinnovo e il potenziamento della cartellonistica informativa sulle nostre spiagge.

Investire in una segnaletica ben visibile non è uno spreco, ma un atto doveroso e lungimirante. Spendere per proteggere il mare significa tutelare la nostra prima risorsa economica e turistica.

Serve una cartellonistica d’impatto.

Tolleranza zero sull’uso di shampoo e saponi nelle spiagge libere: è inaccettabile che si continui a fare la doccia o a lavarsi in mare con prodotti chimici. Manca del tutto una segnaletica con divieti e sanzioni chiare contro questa pessima abitudine che inquina direttamente la nostra acqua.

Tutela delle specie marine: ricordiamo con fermezza il divieto di prelievo abusivo di ricci e patelle, fondamentale per non impoverire i nostri fondali.

Educazione e rispetto della fauna: spieghiamo ai più piccoli (e ai loro genitori) che granchi e pesciolini non sono giocattoli da recludere per ore nei secchielli, ma esseri viventi da rispettare e lasciare nel loro ambiente.