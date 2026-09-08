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il suo arrivo a chiavari estate 2024|
Entella, Franzoni prolunga fino al 2029
Il centrocampista: “Questo mi responsabilizza e mi rende ancora più fiero di indossare questi colori. Lavorerò ancora più sodo per ripagare sul campo la fiducia che mi è stata data”
Dal sito ufficiale della Virtus Entella
Andrea Franzoni prolunga il contratto. Il centrocampista biancoceleste rinnova fino al 30 giugno 2029.
Franzo, arrivato a Chiavari nell’estate del 2024, è stato grande protagonista del ritorno in Serie B dell’Entella, segnando 11 gol tra campionato e Supercoppa e chiudendo la stagione da capocannoniere della squadra. Anche in Serie B, alla sua prima esperienza in cadetteria, il suo impatto è stato importante: sei reti e un contributo fondamentale per il raggiungimento della salvezza.
«Sono molto felice del rinnovo, ma la cosa che mi rende ancora più orgoglioso è la fiducia che tutto l’ambiente ha riposto in me. Non avevo un contratto in scadenza, ma nonostante questo il club ha voluto prolungare il mio rapporto di un’ulteriore stagione. Questo mi responsabilizza e mi rende ancora più fiero di indossare questi colori. Lavorerò ancora più sodo per ripagare sul campo la fiducia che mi è stata data».