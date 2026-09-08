Entella, Franzoni prolunga fino al 2029

Franzo, arrivato a Chiavari nell’estate del 2024, è stato grande protagonista del ritorno in Serie B dell’Entella, segnando 11 gol tra campionato e Supercoppa e chiudendo la stagione da capocannoniere della squadra. Anche in Serie B, alla sua prima esperienza in cadetteria, il suo impatto è stato importante: sei reti e un contributo fondamentale per il raggiungimento della salvezza.