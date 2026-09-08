Chiavari: prosegue la pulizia delle vasche di decantazione dopo le piogge

A Chiavari, proseguono gli interventi di pulizia delle vasche di decantazione, necessari per mantenere efficienti i canali di smaltimento delle acque meteoriche e favorire un deflusso più regolare, soprattutto in occasione di piogge intense. Dopo gli episodi di forte maltempo, infatti, vengono effettuate verifiche per individuare ed eliminare il materiale che può accumularsi nei canali. Depositi e detriti, se non rimossi, possono infatti stratificarsi nel tempo e ridurre la capacità di deflusso dell’acqua.