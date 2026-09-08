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Chiavari, Carasco e Leivi

Il tempestivo intervento ha limitato i danni

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Cronaca
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Carasco: brucia barca in un rimessaggio di via Santa Chiara

8 settembre 2026 | 07:15
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di Redazione

Redazione

Carasco: brucia barca in un rimessaggio di via Santa Chiara

I vigili del fuoco di Chiavari sono stati chiamati a Carasco dove, all’esterno di un rimessaggio di via Santa Chiara, stava bruciando un’imbarcazione. Nei pressi si trovava un altro natante e materiale vario. Il tempestivo intervento è riuscito a limitare i danni. Al momento si ignorano i motivi che, poco dopo  mezzanotte, hanno provocato il rogo.