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Il tempestivo intervento ha limitato i danni|
Cronaca/
Carasco: brucia barca in un rimessaggio di via Santa Chiara
8 settembre 2026 | 07:15
I vigili del fuoco di Chiavari sono stati chiamati a Carasco dove, all’esterno di un rimessaggio di via Santa Chiara, stava bruciando un’imbarcazione. Nei pressi si trovava un altro natante e materiale vario. Il tempestivo intervento è riuscito a limitare i danni. Al momento si ignorano i motivi che, poco dopo mezzanotte, hanno provocato il rogo.