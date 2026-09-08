Camogli: “Mare – Pietra – Radici”, nuova mostra a Trani

Prosegue lo scambio nel segno dell’arte e dell’ambiente tra il Comune di Camogli e il Comune di Trani, fortemente voluto dall’assessora Cristina Gambazza e portato avanti in collaborazione con l’Ufficio Lavori pubblici – Ambiente.

I fotografi scelti dal Comune di Camogli per la nuova “trasferta” a Trani sono Umberto Bruni, Marco Gaiotti e Stefano Schiappacasse; per il Comune di Trani Cecilia Di Lernia. Attraverso l’obiettivo dei fotografi le due città si specchiano l’una nell’altra, svelando similitudini inaspettate e tratti comuni. Il mare che leviga e unisce, la pietra che custodisce la storia, le radici che affondano nell’identità di territori che vivono di sale e di vento e di tradizioni antiche ma sempre attuali e l’entroterra che domina il mare sferzato dal vento.