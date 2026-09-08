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In esposizione 12 scatti fotografici|
Camogli: “Mare – Pietra – Radici”, nuova mostra a Trani
Da ufficio Comunicazione Comune di Camogli
Prosegue lo scambio nel segno dell’arte e dell’ambiente tra il Comune di Camogli e il Comune di Trani, fortemente voluto dall’assessora Cristina Gambazza e portato avanti in collaborazione con l’Ufficio Lavori pubblici – Ambiente.
La giunta, nella seduta del 18 agosto, ha espresso parere favorevole per dare corso vita a una nuova iniziativa.
Dopo l’evento dell’anno scorso, quando il Comune di Camogli era stato ospite al monastero di Santa Maria di Colonna con due mostre fotografiche, Trani, nel prossimo mese di ottobre, sarà la location di una nuova selezione di immagini intitolata “Mare – Pietra – Radici”.
Due sponde diverse, lo stesso sguardo rivolto all’orizzonte: Camogli e Trani, distanti per geografia ma unite da un dialogo silenzioso fatto di elementi primordiali.
Nella “Perla della Puglia” saranno esposti dodici scatti fotografici che racconteranno la storia di due luoghi iconici per ambiente (un ambiente che resiste, cambia o si trasforma), paesaggio, cultura e tradizioni.
I fotografi scelti dal Comune di Camogli per la nuova “trasferta” a Trani sono Umberto Bruni, Marco Gaiotti e Stefano Schiappacasse; per il Comune di Trani Cecilia Di Lernia. Attraverso l’obiettivo dei fotografi le due città si specchiano l’una nell’altra, svelando similitudini inaspettate e tratti comuni. Il mare che leviga e unisce, la pietra che custodisce la storia, le radici che affondano nell’identità di territori che vivono di sale e di vento e di tradizioni antiche ma sempre attuali e l’entroterra che domina il mare sferzato dal vento.
Non sarà solo una mostra fotografica ma un viaggio visivo tra due anime marine che, pur parlando dialetti diversi, respirano la stessa bellezza che muta.
L’inaugurazione è in programma il 10 ottobre allo Chalet della Villa Comunale. Successivamente l’esposizione verrà allestita a Camogli, a Castel Dragone.