Camogli: il Dragun, l’amicizia con Venezia e una bandiera

Ispirati dal fatto storico del 1238, anno in cui fu stipulata un’alleanza tra Genova e Venezia che

prevedeva anche che le due città si impegnassero a inalberare sulle loro navi i vessilli di entrambe le Repubbliche, noi del Gruppo “U Dragun” abbiamo ideato una bandiera a testimonianza della nostra “alleanza” con Venezia che da cinquant’anni ci onora permettendoci di partecipare

alla Regata Storica, con cadenza decennale.

Nella bandiera che oggi vi doniamo, sono presenti i simboli di Venezia e del U Dragun affiancati con i fregi decorativi della nostra imbarcazione che fanno da cornice. Su entrambi i lati verticali è raffigurata una sfera armillare, antico strumento astrologico, simbolo di conoscenza e saggezza presente in molte delle Vostre bandiere, mentre sui lati orizzontali si trovano gli stessi occhi che sono sulla prua della nostra barca. Gli occhi, che si trovavano anche sulle imbarcazioni

degli Antichi Greci, sono di buon auspicio per una navigazione sicura, in modo da evitare i pericoli del mare, e per ottenere protezione divina, in quanto occhi vigili delle divinità marine pronte a guidare l’equipaggio. Sono inoltre simbolo di antropomorfismo in quanto danno entità vivente

alla barca.

In occasione della nostra sesta partecipazione al Corteo Storico di Venezia, abbiamo issato la stessa bandiera sulla poppa dell’imbarcazione U Dragun.