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La partecipazione alla regata storica|
Camogli: il Dragun, l’amicizia con Venezia e una bandiera
Da Antnio Leverone Gruppo “U Dragun”
Ispirati dal fatto storico del 1238, anno in cui fu stipulata un’alleanza tra Genova e Venezia che
prevedeva anche che le due città si impegnassero a inalberare sulle loro navi i vessilli di entrambe le Repubbliche, noi del Gruppo “U Dragun” abbiamo ideato una bandiera a testimonianza della nostra “alleanza” con Venezia che da cinquant’anni ci onora permettendoci di partecipare
alla Regata Storica, con cadenza decennale.
Nella bandiera che oggi vi doniamo, sono presenti i simboli di Venezia e del U Dragun affiancati con i fregi decorativi della nostra imbarcazione che fanno da cornice. Su entrambi i lati verticali è raffigurata una sfera armillare, antico strumento astrologico, simbolo di conoscenza e saggezza presente in molte delle Vostre bandiere, mentre sui lati orizzontali si trovano gli stessi occhi che sono sulla prua della nostra barca. Gli occhi, che si trovavano anche sulle imbarcazioni
degli Antichi Greci, sono di buon auspicio per una navigazione sicura, in modo da evitare i pericoli del mare, e per ottenere protezione divina, in quanto occhi vigili delle divinità marine pronte a guidare l’equipaggio. Sono inoltre simbolo di antropomorfismo in quanto danno entità vivente
alla barca.
In occasione della nostra sesta partecipazione al Corteo Storico di Venezia, abbiamo issato la stessa bandiera sulla poppa dell’imbarcazione U Dragun.
Il Presidente Gian Franco Merello. U Dragun e il suo equipaggio: Gianfranco Merello, Andrea Costa, Luca Mortola, Bruno Ratto, Paolo Balocco, Claudio Colaci, Gabriele Merello, Gioele Palazzi, Antonio Mancuso, Davide Alboino, Lorenzo Olcese, Emanuele Ghisoli, Filippo Pagano, Guanluca Cossu. Giacomo Bisso, Vincenzo Bernardi, Antonio Leverone.
Sono rientrati a Camogli. Si è conclusa, così, la partecipazione del Gruppo alla sua sesta presenza alla prestigiosa Regata Storica veneta. La remata ha interessato circa 150 kmt di laguna da Aquileia, Grado, Marano Lagunare, Caorle e Jesolo per raggiungere Venezia.
Il Gruppo ha voluto, ancora una volta, portare un forte messaggio di pace sintetizzato nella bandiera dove gli sguardi del Drago alato del Gruppo di Camogli e il Leone della serenissima si incontrano.
Coppia della bandiera donata al Sig. Sindaco della città lagunare al passaggio dello Sciabecco-Galea di fronte alla postazione delle autorità, la “Macchina”, fa ora parte di tutte le bandiere delle nazioni e città interessate da U Dragun. Come sottolineano il Presidente Merello e il timoniere Costa: ancora una volta, in particolare i giovani vogatori, “remando tutti dalla stessa parte” è stato raggiunto un significativo risultato. “Andiamo avanti con il nostro Drago alato”.