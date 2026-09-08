Bogliasco: venerdì i funerali del ciclista morto sull’Aurelia

Venerdì 11 alle 10 a Quarto, nella chiesa dedicata a don Bosco in via Carrara, si celebreranno i funerali di Daniele Callà, 52 anni, il ciclista investito da un’auto condotta da Sergio Poggi, 79 anni, Callà è morto sul colpo. Anche il fratello Simone, 47 anni, che accompagnava Daniele in una pedalata lungo la via Aurelia è stato investito dalla stessa auto ed è ancora ricoverato al San Martino.

La moglie di Poggi, 74 anni, ha raccontato che il marito è morto improvvisamente al volante con il piede che premeva sull’acceleratore; lei, aggrappandosi al volante, avrebbe sterzato evitando l’investimento di una diciannovenne. Tutti elementi al vaglio della Procura che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, anche se il responsabile è deceduto.