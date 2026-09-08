Amt: Giro della Lunigiana; giovedì 10 interruzioni e disagi

In occasione del 50esimo Giro della Lunigiana, la cui seconda tappa prenderà il via da Portofino e si concluderà a Chiavari nella giornata di giovedì 10 settembre, il servizio AMT sarà oggetto di modifiche in conformità ai provvedimenti di viabilità disposti dagli organi competenti.

La tappa prevede la partenza alle 10.15 da Portofino, il trasferimento al km 0 a Rapallo (partenza ufficiale prevista per le ore 10.30), e interesserà i territori comunali di Santa Margherita Ligure, Camogli, Recco, Avegno, Uscio, Tribogna, Moconesi, Neirone, Lumarzo, Bargagli, Davagna, Torriglia, Cicagna, Orero, San Colombano Certenoli, Leivi per raggiungere il traguardo in viale Tappani a Chiavari (indicativamente vero le 12.40).

I tratti di strada interessati al passaggio degli atleti verranno chiusi al traffico veicolare indicativamente 10 minuti prima e verranno riaperti dopo il transito dell’auto riportante il segnale “Fine gara ciclistica”.

Tutte le linee interessate dal percorso della tappa: tra le ore 10.00 e le ore 13.00 possibili ritardi e variazioni di percorso limitatamente al tempo necessario al transito della corsa.

Tigullio Occidentale: 782, 707 e 798.

Golfo Paradiso: 773, 973, 775, 776, 872, 869, 870, 993 e Chiamabus di Recco.

Alta Val Trebbia: 725 e 824.

Tigullio Centrale: 711, 712, 713, 715, 731, 798, 801, 821, 802, 806, 828, 868, 816, 817, 818, 819, 991