Allerta gialla per temporali domani mercoledì 9 (dalle 8 alle 24)

Nel corso della giornata di domani sono attese piogge sparse, più frequenti sul Centro-Levante, con intensità moderate su C ed E e cumulate areali significative su B, C, D ed E. I temporali potranno risultare forti sul Centro-Levante, accompagnati da precipitazioni abbondanti e localizzate e da locali grandinate. Non si escludono fenomeni forti anche su A, dove però, la probabilità è inferiore.