Sestri: osservazione delle stelle al Parco Mandela

Dall’Associazione “Il Sestante” (testo e foto)

Nel Parco Nelson Mandela di Sestri Levante, Venerdì 11 Settembre 2026 – Orario 21:00 – 23:00 (Ingresso e parcheggio gratuiti), la Associazione Culturale il Sestante effettua la spiegazione del cielo stellato specifico della serata e, in particolare del Triangolo Estivo, formato dalle stelle Vega, Altair e Deneb.