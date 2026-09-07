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Venerdì 11 Settembre

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Cultura e Spettacolo
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Sestri: osservazione delle stelle al Parco Mandela

7 settembre 2026 | 15:12
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Sestri: osservazione delle stelle al Parco Mandela

Dall’Associazione “Il Sestante” (testo e foto)

Nel Parco Nelson Mandela di Sestri Levante, Venerdì 11 Settembre 2026 – Orario 21:00 – 23:00 (Ingresso e parcheggio gratuiti), la Associazione Culturale il Sestante effettua la spiegazione del cielo stellato specifico della serata e, in particolare del Triangolo Estivo, formato dalle stelle Vega, Altair e Deneb.

Osservazione con il telescopio dell’Ammasso globulare M15 in Pegaso, distante 33.500 anni luce e del Pianeta Saturno, visibile tra i Pesci e la Balena.