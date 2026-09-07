‘Santa’: Novella Parigini e il fascino della ‘Dolce vita”

Foto da wikipedia

Negli anni Settanta, mezzo secolo fa, Santa Margherita in estate era al centro della vita mondana del Tigullio. Tanto che la pittrice Novella Parigini (Chiusi 1921 – Roma 1993) personaggio indiscusso della “dolce vita” romana e studio in via Margutta, ma anche una intellettuale, in estate sceglieva Santa Margherita per esporre e vendere le sue opere in una galleria sul lungomare dove oggi ha sede la Deutsche Bank.

Così lei stessa sollecitava un amico giornalista a visitare la galleria, con appunti che testimoniano il richiamo che la città esercitava. “Il più grande successo di pubblico di tutta la Riviera. La mostra è visitata da due a tremila persone al giorno. Tutte le personalità di passaggio visitano la nota pittrice e comprano i suoi quadri. Sono passati ad ossequiare Novella, Ghiringhelli, Catherine Spaak e Dorelli, Patti Pravo, Lola Falana (cantante e ballerina di origine cubana che all’epoca godeva di grande successo) e sono in arrivo grossi nomi per una festa che io darò”.

Adriano Bena conferma sia il successo di Novella Parigini (il nome Novella era stato scelto da Gabriele D’Annunzio amico della madre) sia la presenza di molti imprenditori, personaggi e artisti che frequentavano ‘Santa’.

Novella Parigini lasciò il Tigullio con un colpo di scena. Concesse ad un giornalista di un noto settimanale nazionale un’intervista sulle sue nozze con un sultano, con tanto di fotografia a bordo di un yacht; accanto a lei il marito con tanto di turbante. Era una bufala.

Da Wikipedia

Il suo nome è legato agli anni ’50 e ’60, quelli della “Dolce Vita”, di cui fu uno dei simboli, eleggendo Roma ed in particolare via Margutta, a palcoscenico delle sue vicende esistenziali ed artistiche. Si lanciò nel vortice della vita romana e ne pagò anche lo scotto rimanendo coinvolta in vicende giudiziarie.

Si affermò nel mondo dell’esistenzialismo parigino; aspetti caratterizzanti della sua arte sono gli occhi di gatto nelle figure maschili e femminili, zigomi pronunciati, labbra turgide e carnose, seni grandi, prototipo della donna d’oggi e la ripetizione dei soggetti che ha anticipato quei processi di massificazione che solo qualche anno dopo hanno riproposto artisti come Andy Warhol. Educata al culto della bellezza e dell’edonismo ereditato dalla sua aristocratica famiglia senese, la sua esperienza si mescola con l’esistenzialismo, il femminismo ed il surrealismo francesi, per poi sfociare in una forma pionieristica e intellettuale della Pop art. Snob e aristocratica, inserita negli ambienti intellettuali parigini, nell’immediato dopoguerra, si presenta passeggiando spregiudicatamente per le vie parigine con un abbigliamento “eretico” diventando protagonista della vita mondana.

Il suo esistenzialismo però si discosta da quello del suo amico Jean-Paul Sartre nel momento in cui questo assume dei connotati politici; per Novella Parigini essere esistenzialista significava essere liberi anche da ogni tendenza o legame politico oltre che sentimentale, la sua era una libertà che si muoveva solo verso l’emancipazione dell’uomo dall’autorità di forme concettuali date come assolute che sovrastano il pensiero amputandolo delle sue infinite possibilità e solo da tale consapevolezza, dice, può scaturire quella libertà totale che poi va a configurarsi come scelta e responsabilità. Le sue trasgressioni, i suoi eccessi, erano un modo per sperimentare le nuove possibilità offerte dal pensiero libero e non un atteggiamento eversivo o rivoluzionario. Alla domanda su cosa intendesse per Arte, rispondeva:

«Un’esplicazione del pensiero, non del sentimento,… del pensiero»»

Per quanto riguarda il surrealismo in Novella Parigini questo assume caratteristiche differenti da quelle teorizzate da André Breton, non aveva nulla a che fare con l’inconscio e con l’onirico, era solo una forma espressiva per esplicare il pensiero liberamente, scelta comunque influenzata dalla sua amicizia con Salvador Dalí, che fu anche suo maestro.

Ha esposto in molte città del mondo, anche in Cina; le poste francesi hanno emesso un francobollo riproducente un suo dipinto e numerosi quadri sono esposti in varie chiese (vedi anche K. Puccini, 1985 ed E.Echeoni, 1999). Si impegnò per la difesa di via Margutta minacciata dalla speculazione edilizia che voleva trasformare gli atelier d’arte in mini-appartamenti, e la rassegna dei “Cento Pittori” da lei voluta già dal 1955 ed alla quale ha partecipato insieme ad artisti affermati e soprattutto sconosciuti, per offrire loro una chance. Dagli inizi degli anni settanta fino alla sua morte inizia un intenso sodalizio pittorico con Elvino Echeoni il quale ora ne cura la fondazione. Nel 1993 muore e viene sepolta nel Cimitero del Verano.