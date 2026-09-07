‘Santa’: jazz, una settimana per raccontare Miles Davis

Non più una rassegna di concerti, ma un festival diffuso nella città, dedicato ai cent’anni di Miles Davis e costruito attorno alla sua musica, alla fotografia, al cinema, ai dischi e agli incontri di approfondimento. Sant’in Jazz ha inaugurato ieri, domenica 6 settembre, la sua quattordicesima edizione alla Casa del Mare di calata del Porto, aprendo ufficialmente una settimana che proseguirà fino al 13 settembre. Il titolo scelto, “I Can See Fo(u)r Miles”, richiama le molte direzioni percorse da Davis in mezzo secolo di attività: dal cool jazz al jazz modale, fino alla stagione elettrica e al jazz-rock. Accanto alla sua figura, il festival accende i riflettori anche sul centenario di John Coltrane, nato come Davis nel 1926 e legato al trombettista da una collaborazione decisiva nella storia del jazz.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Guglielmo Caversazio, il consigliere comunale incaricato alla cultura Andrea Turrin, il direttore artistico Alessandro Cerino e il fotografo Mirko Boscolo, autore della mostra inaugurata oggi. «È un piacere essere qui per l’inaugurazione di un’edizione che presenta moltissime novità rispetto a Sant’in Jazz come l’abbiamo conosciuto finora», ha detto Caversazio. «Cambiano l’estensione temporale, i contenuti musicali e le attività collaterali. L’obiettivo era rendere il festival importante e visibile, ma soprattutto dotato di senso: per questo abbiamo scelto di mettere al centro Miles Davis, nel centenario della nascita». Il sindaco ha ringraziato Turrin per il lavoro svolto in questi mesi, insieme al maestro Cerino, a Tino Cennamo e agli altri soggetti che hanno contribuito a costruire il progetto. Un lavoro nato e cresciuto attraverso un confronto costante, fatto di idee, contatti e una fitta rete di scambi tra organizzatori, amministrazione e musicisti.

Dal concerto al festival diffuso

L’idea di trasformare Sant’in Jazz è nata dall’incontro tra Andrea Turrin e Alessandro Cerino. «Ho conosciuto casualmente il maestro Cerino lo scorso febbraio e da lì abbiamo cominciato a lavorare», ha spiegato Turrin. «Lui ha curato la parte musicale e la direzione artistica, io mi sono occupato degli eventi collaterali. È nata un’amicizia, oltre a una collaborazione, perché condividiamo una grande passione per la musica».

L’edizione 2026 si articola in sette giornate, precedute da due appuntamenti di avvicinamento: mercoledì scorso il concerto del quintetto al locale Sabot di Santa Margherita, venerdì sera il concerto del quartetto al Tennis Club. Per Turrin, l’adesione di queste realtà private rappresenta un dato importante: «Speriamo sia l’inizio di una collaborazione più stretta tra ente pubblico e privati. Negli ultimi tempi si vede qualche segnale di ritorno della musica dal vivo nei locali. L’ascolto condiviso, in un bar, in un circolo, in una sala da concerto o in un teatro, appartiene alla storia dell’uomo e credo che tornerà ad avere il suo spazio».

Il programma dei concerti entrerà nel vivo martedì 8 settembre a Villa Durazzo, alle 21.15, con il Paul McIntyre Quintet: Paul McIntyre al sax tenore, Giampaolo Casati alla tromba e al flicorno, Andrea Pozza al pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria. Mercoledì 9 settembre sarà la volta del Sandro Cerino VSIP Quintet, con Alessandro Cerino a sassofoni, flauti e clarinetto basso, Daniele Moretto alla tromba e al flicorno, Fabrizio Bernasconi al pianoforte, Massimiliano Rolff al contrabbasso e Tony Arco alla batteria. Giovedì 10 settembre toccherà ai Bright Magus: Gianni Sansone alla tromba, Alberto Turra alla chitarra, Mauro Tre alle tastiere, Giovanni Calella al basso elettrico e Leziero Rescigno alla batteria. I concerti di Villa Durazzo sono garantiti anche in caso di maltempo: qualora necessario saranno trasferiti sotto la tensostruttura della villa. Per agevolare chi ha difficoltà a raggiungere la sede, dalle 20.30 sarà disponibile una navetta, con trasporto di quattro persone per volta.

Cerino e gli arrangiamenti originali per l’orchestra

Il quarto concerto, quello conclusivo di sabato 12 settembre all’Anfiteatro Bindi, sarà affidato alla Sant’in Jazz Orchestra diretta da Alessandro Cerino. L’organico, composto da diciannove elementi e arricchito dalla presenza di alcuni musicisti della Filarmonica Cristoforo Colombo, eseguirà arrangiamenti originali preparati dal maestro per l’occasione.

«Miles Davis non è soltanto un grande trombettista: è una figura iconica che ha attraversato cinquant’anni di evoluzione musicale», ha spiegato Cerino. «Il mio intento è raccontare questa storia attraverso la musica, partendo da un brano di “Birth of the Cool”, passando dal quintetto storico, dai rapporti con John Coltrane e Sonny Rollins, fino alle esperienze degli anni Ottanta». Cerino ha richiamato il lavoro di Gil Evans, l’arrangiatore che con Davis aveva sperimentato organici diversi dalla tradizionale jazz orchestra: non soltanto sassofoni, trombe, tromboni e sezione ritmica, ma flauti, clarinetti, clarinetto basso, fagotto, corno francese, tuba. «La nostra non è una normale orchestra jazz. Abbiamo voluto recuperare quella tavolozza sonora e quella lungimiranza, cercando un colore particolare per percorrere le molte stagioni di Davis». Nel programma entreranno così il cool jazz, l’improvvisazione modale di “Kind of Blue”, le collaborazioni con Coltrane, Cannonball Adderley e Bill Evans, la stagione elettrica e il ritorno discografico degli anni Ottanta. «L’arte non va amata perché qualcuno la spiega», ha aggiunto Cerino. «Le spiegazioni possono aiutare a notare dei particolari, ma la musica deve arrivare immediatamente, deve saper comunicare oltre le parole».

Le fotografie di Mirko Boscolo e gli incontri

Alla Casa del Mare è stata anche inaugurata “Miles 100% – Mirko Boscolo Fotografo”, mostra che raccoglie immagini scattate durante nove concerti di Miles Davis, dal 1982 al 1991, anno della morte del musicista. Le fotografie documentano tappe italiane e internazionali, da Parigi al North Sea Jazz Festival in Olanda, passando per Milano e altre città. «Questa giornata mi riempie di emozioni», ha raccontato Boscolo. «La mostra è dedicata a un solo musicista, Miles Davis, e non è frequente per un fotografo poter costruire un percorso così. Ho fotografato il jazz dagli anni Ottanta fino al 1992, poi ho cambiato vita, mi sono dedicato alla vela e sono tornato a Santa Margherita da velista: ma questa passione è rimasta. Miles l’ho seguito, l’ho fotografato, e quelle immagini riportano a momenti molto vivi».