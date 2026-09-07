Recco: Sagra del fuoco, prima serata di spettacoli pirotecnici

A Recco prima serata di spettacoli pirotecnici per la Sagra del fuoco, sempre molto attesi, partecipati e apprezzati.

Alle 11 solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da Padre Agnello Stoia parroco della Basilica di San Pietro in Vaticano ed offerta dei ceri dei Quartieri e della Città di Recco alla Vergine

Alle 20 Canto dei secondi Vespri e solenne processione per le vie cittadine con l’Arca di N. S. del Suffragio, accompagnata dalle Confraternite con i loro Crocifissi, dalla Filarmonica “Gioacchino Rossini” e salutata al suo passaggio dalle sparate di “mascoli” dei Quartieri Collodari, Liceto, Verzemma, Bastia, Spiaggia e Ponte