Temi del giorno:
Recco: Sagra del fuoco, prima serata di spettacoli pirotecnici
A Recco prima serata di spettacoli pirotecnici per la Sagra del fuoco, sempre molto attesi, partecipati e apprezzati.
Il via alle 23 dal molo di ponente del Quartiere Spiaggia curato da Luigi Di Matteo – Sant’Antimo (NA), poi sempre dal molo di ponente del Quartiere San Martino curato dalla Pirotecnica Terracciano & Gerardo Scudo – Acerra (NA) ed infine dal molo di levante del Quartiere Liceto curato da Martarello Group – Arquà Polesine (RO).
Stanotte alle 3.30 il saluto alla Vergine con la tradizionale sparata di “mascoli” da parte dei Quartieri.
Alle 4.30 Messa dell’alba presieduta da Dom Francesco Pepe, Priore del Monastero di San prospero di Camogli.
Alle 11 solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da Padre Agnello Stoia parroco della Basilica di San Pietro in Vaticano ed offerta dei ceri dei Quartieri e della Città di Recco alla Vergine
Alle 12.30 parata di “mascoli” del quartiere Verzemma nel greto del torrente antistante il Santuario
Alle 13 spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del Quartiere Verzemma curato da Senatore Fireworks – Cava de’ Tirreni (SA)
Alle 20 Canto dei secondi Vespri e solenne processione per le vie cittadine con l’Arca di N. S. del Suffragio, accompagnata dalle Confraternite con i loro Crocifissi, dalla Filarmonica “Gioacchino Rossini” e salutata al suo passaggio dalle sparate di “mascoli” dei Quartieri Collodari, Liceto, Verzemma, Bastia, Spiaggia e Ponte
Alle 23 gli spettacoli pirotecnici dal molo di levante del Quartiere Bastia curato da Piromagia di Salvatore Russo – Pannarano (BN), dal molo di ponente del Quartiere Ponte curato da Carmine Lieto – Visciano (NA), dal molo di ponente del Quartiere Collodari curato da La Rosa International Fireworks – Bagheria (PA)
Alle 24 sparata di “mascoli” del quartiere San Martino nel greto del torrente antistante il Santuario.
Alle 12.00 e alle 19.30 l’apertura degli stand gastronomici.
Foto di Consuelo Pallavicini