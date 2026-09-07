Recco: la città vive il giorno dedicato alla Suffragina

Recco si prepara a celebrare l’8 Settembre in onore di Nostra Signora del Suffragio, la festa più amata e più sentita da tutta la città. In programma i tradizionali fuochi d’artificio, i botti degli antichi mascoli liguri, la processione e gli stand gastronomici che richiamano tantissimi visitatori. La festa della Suffragina è un evento che coinvolge tutta la città di Recco tra emozioni, folclore e devozione.

“Anche quest’anno le strade saranno affollate da migliaia di partecipanti – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – perché questa tradizione, religiosa e spettacolare, è parte integrante della comunità recchese e conferma la capacità della città di attrarre e coinvolgere. La festa rinsalda il legame tra rito e cultura, tra fede e storia”. Il primo cittadino ringrazia inoltre gli uffici comunali e le centinaia di volontari impegnati da mesi nell’organizzazione: “Il loro lavoro permette di vivere giorni davvero straordinari. Ringrazio inoltre i numerosi Comuni che ci sostengono con l’invio dei loro agenti di Polizia locale per garantire i servizi di sicurezza e la viabilità”

L’uso dell’auto per raggiungere Recco è vivamente sconsigliato meglio servirsi del treno o dell’autobus. Trenitalia ha messo a disposizione treni speciali nella notte tra il 7 e 8 settembre e l’8 e il 9 settembre sia da Genova, sia dal ponente sia dal levante. Anche l’Amt, in occasione dei festeggiamenti, effettuerà corse straordinarie serali da Genova, Calcinara, Gattorna e Rapallo che partiranno da Recco mezz’ora dopo la fine degli spettacoli pirotecnici.