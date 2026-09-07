Recco: alzabandiera, benedizione dei bambini, fiera e stasera Sagra del fuoco

Oggi, vigilia della Festa patronale della Madonna del Suffragio, la festa è entrata nel vivo. con l’Alzabandiera del Comitato e dei sette quartieri cittadini; l’omaggio floreale alla Madonna e la benedizione dei bambini. Il rettore del santuario e parroco, don Giuseppe Guastavino, che dopo le festività lascerà Recco, ha presentato anche il viceparroco, don Andrea Macchaivello.