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Presentato il viceparroco don Andrea Macchiavello|
Recco: alzabandiera, benedizione dei bambini, fiera e stasera Sagra del fuoco
Oggi, vigilia della Festa patronale della Madonna del Suffragio, la festa è entrata nel vivo. con l’Alzabandiera del Comitato e dei sette quartieri cittadini; l’omaggio floreale alla Madonna e la benedizione dei bambini. Il rettore del santuario e parroco, don Giuseppe Guastavino, che dopo le festività lascerà Recco, ha presentato anche il viceparroco, don Andrea Macchaivello.
Da stamattina in via Roma sono schierate le bancarelle della Fiera del Suffragio che proseguirà anche domani. Da mezzogiorno e poi alle 19 sono aperte le “osterie” dei quartieri dove si possono gustare specialità liguri.
Negativa la situazione viaria, specie tra lo svincolo autostradale e la provinciale 333 con lunghe code nonostante la massiccia presenza di agenti di polizia urbana.
Stasera alle 21 il Canto dei primi Vespri e la benedizione Eucaristica.
Dalle 23 gli spettacoli pirotecnici dal molo di ponente del Quartiere Spiaggia curato da Luigi Di Matteo – Sant’Antimo (Na), dal molo di ponente del Quartiere San Martino curato dalla Pirotecnica Terracciano & Gerardo Scudo – Acerra (Na) e dal molo di levante del Quartiere Liceto curato da Martarello Group – Arquà Polesine (Ro).
Foto di Aldo Zerega