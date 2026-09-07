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RASSEGNA STAMPA. Riviera, il turismo parla straniero

7 settembre 2026 | 06:03
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di Redazione

Redazione

RASSEGNA STAMPA. Riviera, il turismo parla straniero

Oggi, lunedì 7 settembre, auguri a Regina, Guido, Grato. Mercati settimanali: Riva Trigoso. Proverbi: “A far bene agli asini si ricevono solo calci”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Il Secolo XIX. Turismo: “Si parla straniero; i tour nazionali visitano la Riviera”; “A Sestri sgravi a chi è sempre aperto”; “Vacanza bellissima, peccato per quella multa presa in bus”

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Camogli: Dragun superstar a Venezia.   Recco: “Fuochi tra tradizione e meraviglia”; “Sei treni speciali”.

Rezzoaglio: “Tragedia al Rally della Val D’Aveto, muore navigatore”; “La valle sconvolta”.