Rapallo: parco delle Fontanine chiuso per albero sradicato

Su disposizione dei vigili del fuoco, il Parco delle Fontanine a Rapallo, resterà chiuso a causa di un albero che, in una proprietà privata adiacente, si è sradicato adagiandosi sui rami di alberi del parco, in zona giochi. Il taglio dovrà essere effettuato da una ditta indicata dalla proprietà. Solo a operazione conclusa il Parco delle Fontanine potrà essere riaperto in sicurezza. I frequentatori scalpitano perché l’area, specie con il caldo, offre una zona più ventilata. L’operazione taglio e bonifica avrebbe dovuto essere conclusa entro mezzogiorno. Invece nulla è stato fatto.