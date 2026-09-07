Rapallo: “Opere pubbliche e bando regionale. Il Comune saprà giovarsene?”

Proprio in questi giorni compiono nove anni le impalcature installate sul Palazzo Comunale: un’opera che abbiamo perfino acquistato come Ente, ma che continua a restare lì a marcire, rappresentando una vergogna e una dimostrazione palese dell’inerzia amministrativa della nostra città. Ogni giorno che passa senza interventi la situazione peggiora, soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

L’occasione per superare questa fase di stallo è rappresentata dal bando della Regione Liguria a valere sul PR FESR (Azione 2.1.1), rivolto ai Comuni fino a 40.000 abitanti. La misura mette a disposizione contributi a fondo perduto fino al 70% della spesa per interventi di efficientamento energetico e riqualificazione delle strutture pubbliche. L’integrazione dei lavori previsti – come la coibentazione della copertura, la sostituzione degli infissi o la modernizzazione degli impianti elettrici – permetterebbe al Comune di Rapallo non solo di accedere ai finanziamenti e mettere in sicurezza le sedi, ma anche di ridurre drasticamente le spese correnti per le utenze energetiche.

Per questo motivo, come Capogruppo del Partito Democratico e ScegliAmo Rapallo, ho depositato un’interrogazione per sapere dalla Sindaca e dalla Giunta se intenda candidare questi immobili alle risorse regionali e se siano già state avviate le Diagnosi Energetiche indispensabili per partecipare al bando.