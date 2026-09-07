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Rapallo: interrogazione sull’affidamento degli incarichi legali
Da Andrea Carannante, capogruppo “Libera Rapallo – Unione Popolare”
Interrogazione: affidamento degli incarichi legali
Premesso che: con la sentenza 2 aprile 2025 n. 2776 il Consiglio di Stato, Sezione V, si è pronunciato in modo risolutivo in materia di affidamenti legali da parte delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che anche tali incarichi – pur fondati sull’intuitus personae e su valutazioni fiduciariamente orientate – devono essere considerati appalti pubblici di servizi, sebbene “esclusi” dall’obbligo di gara ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023;
Considerato che: alla luce di questo inquadramento normativo, il Consiglio di Stato ritiene che per i “servizi legali” l’amministrazione appaltante risulta comunque chiamata ad osservare procedure che, in qualche misura, consentano alla amministrazione stessa di scegliere il relativo professionista nel rispetto di taluni specifici principi tra cui anche quelli di imparzialità, pubblicità e concorrenza;
di qui la regola, a titolo esemplificativo: di adottare interpelli affinché i singoli interessati possano manifestare la propria disponibilità;
istituire elenchi da cui attingere i professionisti più idonei;
effettuare – ove possibile – una certa rotazione degli incarichi stessi
Interrogo il Sindaco per conoscere l’elenco degli incarichi legali conferiti a professionisti esterni dalla data di insediamento del Sindaco Ricci ad oggi, suddivisi per anno, con indicazione degli importi, dell’oggetto dell’incarico e del soggetto incaricato;
se esiste un atto di indirizzo per disciplinare in modo organico il conferimento di incarichi legali, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione competenza e congruità economica.