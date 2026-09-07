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Giovedì 17 alle ore 20.30|
Attualità/
Rapallo: in Consiglio il Documento di programmazione 2027-2029
7 settembre 2026 | 11:55
Il presidente del Consiglio Mentore Campodonico
Il Consiglio comunale di Rapallo è convocato per giovedì 17 alle ore 20.30 con due importanti pratiche passate recentemente in Commissione: la presentazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2027-29 e la verifica dello stato di attuazione del programma. Seguono le mozioni presentate dall’opposizione
Di seguito la convocazione e l’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato dal presidente Mentore Campodonico.