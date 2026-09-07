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Giovedì 17 alle ore 20.30

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Attualità
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Rapallo: in Consiglio il Documento di programmazione 2027-2029

7 settembre 2026 | 11:55
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di Redazione

Redazione

Rapallo: in Consiglio il Documento di programmazione 2027-2029
Il presidente del Consiglio Mentore Campodonico

Il Consiglio comunale di Rapallo è convocato per giovedì 17 alle ore 20.30 con due importanti pratiche passate recentemente in Commissione: la presentazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2027-29 e la verifica dello stato di attuazione del programma. Seguono le mozioni presentate dall’opposizione

Di seguito la convocazione e l’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato dal presidente Mentore Campodonico.

ORDINE DEL GIORNO