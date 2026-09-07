Rapallo: “Benedizione degli zainetti”, una preghiera per il nuovo anno scolastico

Da Comunicazione Pastorale Giovanile Rapallo

La Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio e la Pastorale Giovanile cittadina di Rapallo propongono un momento di preghiera e di amicizia con la tradizionale Benedizione degli zainetti, per accompagnare bambini e ragazzi all’inizio del nuovo anno scolastico.

L’appuntamento è per domenica 13 settembre alle ore 11.00 nella chiesa di San Francesco a Rapallo. Durante la celebrazione saranno benedetti gli zainetti, simbolo del cammino che ogni bambino e ragazzo si appresta a vivere, con le sue attese, le sue responsabilità, le sue fatiche e le sue nuove scoperte.

L’invito è rivolto in modo particolare a bambini e ragazzi, giovani e famiglie, insegnanti ed educatori, perché l’inizio della scuola possa essere vissuto non soltanto come una ripartenza, ma come un tempo da affidare insieme al Signore e da vivere nella comunità.

Il tema educativo è sempre più centrale e decisivo per il nostro tempo. Mettere i giovani al centro del nostro pensiero e del nostro impegno significa investire concretamente nel futuro della società. La scuola rimane uno dei luoghi privilegiati nei quali incontrare le nuove generazioni, accompagnarle nella crescita e aiutarle a maturare un’umanità capace di rendere più bello il mondo.

«La Benedizione degli zainetti vuole essere un piccolo ma significativo segno di una comunità che desidera camminare accanto ai più giovani, sostenendo chi ogni giorno è chiamato ad educare e ricordando che la crescita di bambini e ragazzi è una responsabilità che riguarda tutti», sottolinea don Tommaso Mazza, vicario parrocchiale e responsabile della Pastorale Giovanile cittadina di Rapallo.