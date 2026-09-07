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Non cambia lo scenario meteo, ancora giornate molto calde

7 settembre 2026 | 07:35
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Non cambia lo scenario meteo, ancora giornate molto calde

Al mattino cielo sereno. Nel pomeriggio velature di passaggio su Centro-Ponente e attività cumuliforme sui rilievi associata a isolati rovesci o temporali, in particolare su Alpi Liguri. Dalla sera ampie schiarite con velature in transito sul Levante: così la previsione di Arpal

VENTI: generalmente deboli variabili, eccetto al pomeriggio quando si disporranno dai quadranti meridionali.

MARE: poco mosso

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: Disagio fisiologico per caldo

TEMPERATURE: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento

UMIDITÀ: su valori medio-alti