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Cronaca/
Moneglia: tre indagati e diciassette immobili sequestrati (in 4 Comuni)
7 settembre 2026 | 13:39
Tre amministratori che in passato gestivano una ditta che commerciava caffè all’ingrosso, sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. La società aveva ottenuto 5,5 milioni di finanziamenti garantiti dallo Stato a mezzo di un fondo del Mediocredito Centrale, sulla base dei bilanci d’esercizio che sarebbero risultati inattendibili.
La Guardia di Finanza, dopo approfondite indagini, su disposizione del tribunale del riesame, ha sequestrato ai tre 17 immobili tra appartamenti, box e magazzini che si trovano a Genova, Moneglia, Prato Nevoso e all’Isola d’Elba.
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