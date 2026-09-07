Moneglia: tre indagati e diciassette immobili sequestrati (in 4 Comuni)

Tre amministratori che in passato gestivano una ditta che commerciava caffè all’ingrosso, sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. La società aveva ottenuto 5,5 milioni di finanziamenti garantiti dallo Stato a mezzo di un fondo del Mediocredito Centrale, sulla base dei bilanci d’esercizio che sarebbero risultati inattendibili.