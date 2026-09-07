La Samp punita dagli errori, il Palermo vince 3-1. Primo gol di Insigne

Il Palermo supera la Sampdoria 3-1 e lascia i blucerchiati a 1 punto in classifica, al termine di una partita condizionata soprattutto dagli errori difensivi commessi nel primo tempo. La squadra di Corradi parte con il 4-2-3-1, davanti a Vindhal la linea è composta da Di Pardo, Delli Carri, Gartenmann e Cicconi, mentre Makoumbou e Verschaeren agiscono in mezzo al campo. Alle spalle dell’unica punta Tutino trovano spazio Henderson, Sinani e, all’esordio, Lorenzo Insigne.

La Sampdoria prova subito a rendersi pericolosa. Al 5’ Henderson calcia senza trovare lo specchio della porta, mentre al 7’ è Sinani a cercare la conclusione, con il pallone che termina sopra la traversa. Il Palermo passa però al primo affondo, al 9’: Augello mette in mezzo e Strefezza conclude trovando una risposta non efficace di Vindhal, con la sfera che finisce in rete per l’1-0.

I rosanero continuano a creare occasioni e al 14’ Johnsen manda alto di testa. La Sampdoria prova a reagire e al 22’ Henderson cerca la porta con un rasoterra che termina sul fondo. Al 30’ è ancora Johnsen a sfiorare il gol con una girata fuori misura, poi l’attaccante del Palermo torna a rendersi pericoloso poco dopo, ma questa volta Vindhal evita la rete.

Al 33’ la Sampdoria ha una grande occasione per pareggiare, ma Tutino calcia male. Passano pochi istanti e il Palermo raddoppia: al 33’ Ponjampalo trova il 2-0 con una girata, sfruttando un’altra disattenzione della difesa blucerchiata. La squadra di Corradi cerca di accorciare prima dell’intervallo, ma Henderson si vede respingere da Perin la conclusione di destro. Dopo 4 minuti di recupero termina il primo tempo con il Palermo avanti 2-0.

Nella ripresa la Sampdoria aumenta la pressione e costruisce subito 2 occasioni ravvicinate. Al 54’ Henderson prova la conclusione, al 55’ ci prova Begic, ma in entrambi i casi il pallone termina fuori. Al 59’ arriva un’altra opportunità per i blucerchiati: Pierozzi sbaglia il passaggio, Tutino recupera il pallone e calcia, trovando però le dita di Perin.

Il gol della Sampdoria arriva al 64’. Dopo la traversa colpita da Verschaeren, Lorenzo Insigne trova la deviazione vincente e firma la sua prima rete in campionato, riportando i blucerchiati sul 2-1. Il Palermo prova a reagire e al 66’ Johnsen calcia verso la porta, trovando la deviazione in angolo. Al 79’ è ancora il numero 7 rosanero a cercare la rete, ma Vindhal blocca a terra.