Chiavari-Rapallo: funghi, come riconoscere quelli commestibili

Dall’uficio stampa della (ex) Asl4

Conoscere il bosco per viverlo in sicurezza: è l’obiettivo di “Bosco sicuro”, il doppio incontro organizzato dall’Asl 4 e aperto alla cittadinanza per conoscere i funghi, prevenire le intossicazioni e scoprire come intervenire in caso di perdita dell’orientamento, allontanamento o scomparsa involontaria di una persona.

L’appuntamento, ad accesso libero e gratuito, è l’11 settembre 2026, dalle ore 16.30 alle 19, al PUA di Chiavari (via G.B. Ghio, 9).

A inaugurare l’iniziativa saranno i micologi dell’Area 4. Tre ispettori, insieme a due allievi, approfondiranno il tema della raccolta dei funghi, ricordando la normativa in vigore e fornendo indicazioni utili per distinguere i funghi commestibili da quelli velenosi, concentrandosi sulle specie più diffuse nelle nostre zone. «Mostreremo le riproduzioni in resina dei funghi più comuni e di quelli che si possono confondere più facilmente – spiega l’ispettore micologico Giuseppe Orsi -. Siamo all’inizio di una stagione che promette bene viste l’umidità e le ultime piogge. L’obiettivo dell’incontro è aiutare le persone a riconoscere le specie mangerecce ed evitare intossicazioni».

L’incontro proseguirà con gli esperti della Società Italiana Psicologia dell’Emergenza ODV-SIPEM SOS Sez. Liguria, dell’associazione Pet Therapy e Bioetica Animale Odv-APTEBA e della Croce Bianca Rapallese. Insieme forniranno gli strumenti clinici e comunitari per gestire situazioni di emergenza nel bosco: come intervenire in caso di perdita dell’orientamento, allontanamento e scomparsa in volontaria di una persona. L’iniziativa è dedicata in particolare alle famiglie con bambini o anziani.

Si ricorda infine che l’ispettorato micologico della S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Area è disponibile tutto l’anno per il servizio di controllo dei fughi raccolti da cittadini e di quelli destinati alla vendita.

In particolare, dal 28 settembre al 30 novembre 2026, sarà possibile sottoporre i funghi in visione al personale nelle sedi di:

– Chiavari (Corso Dante 163 – 1° piano) – dal Lunedì al Venerdì, escluso i festivi dalle ore 08.00 alle ore 09.00, il Sabato, escluso i festivi, dalle 09.00 alle 10.00, previo appuntamento telefonico contattando i numeri 0185-329012 / 0185-329007 / 3292255185 / 3928988092 / 3336086671;

– Rapallo previo appuntamento telefonico contattando i numeri 0185-329012 / 0185-329007/ 3292255185 / 3928988092 / 3336086671.

Per gli operatori commerciali il controllo è obbligatorio.

Si ricorda che possono essere posti in vendita solo i funghi controllati da Ispettori Micologi, con esposizione ben visibile del tagliando attestante l’avvenuto controllo.

Tale operazione è a pagamento e viene svolta nelle seguenti sedi e orari:

– Chiavari (Corso Dante 163 – 1° piano) – il Lunedì, Mercoledì e Venerdì, escluso i festivi dalle ore 08.00 alle ore 09.00, il Sabato, escluso i festivi, dalle 09.00 alle 10.00, previo appuntamento telefonico contattando i numeri 0185-329012 / 0185-329007 / 3292255185

– Rapallo previo appuntamento telefonico contattando i numeri 0185-329012 / 0185-329007/ 3292255185 / 3928988092 / 3336086671