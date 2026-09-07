Chiavari: lavatrice a fuoco dai Padri oblati, anche danni causati dal fumo

Anche una lavatrice può essere distrutta dal fuoco. E’ accaduto ieri sera alle 22 circa a Chiavari in via Santa Chiara. Una lavatrice ha preso fuoco nell’edificio che ospita i Padri oblati della Santa Vergine del Sacro Cuore. I vigili del fuoco di Chiavari, immediatamente intervenuti, hanno evitato che il rogo si estendesse alla cucina, limitando i danni. Al primo piano c’era un padre; nessuno ha riportato danni per intossicazione dovuto all’intenso fumo che ha danneggiato pareti e soffitti. L’ipotesi è che a provocare il rogo sia stato un cortocircuito.