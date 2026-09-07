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Chiavari: dove studiare in città, tre alternative per gli universitari
Settembre rappresenta per molti universitari il ritorno sui libri. Archiviata la sessione estiva e terminata la pausa di agosto, è tempo di ripartire con lezioni, esami e studio. Nel Tigullio, e in particolare a Chiavari, sono numerosi gli studenti che ogni giorno si spostano verso Genova per raggiungere l’università, tornando a casa al termine delle lezioni. Per chi preferisce evitare gli spostamenti anche per studiare, oppure semplicemente non ha a disposizione uno spazio adeguato in casa, Chiavari offre alcune alternative dove poter portare avanti lo studio in tranquillità.
Una delle opzioni più interessanti è lo Spazio Lido, in Viale Tito Groppo 2, inaugurato alcuni anni fa dopo la riqualificazione dei locali. Lo spazio è aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19, e mette a disposizione diverse postazioni distribuite tra la sala interna, il soppalco e la terrazza con vista sul mare. Sono inoltre presenti wi-fi, computer e stampanti, elementi che possono essere particolarmente utili per gli universitari.
Un’altra possibilità è rappresentata dalla Biblioteca di via Ravaschieri, gestita in sinergia dalla Società Economica e dal Comune di Chiavari. Oltre ai servizi di prestito e alla possibilità di consultare gli archivi, la struttura dispone di una sala lettura con 45 posti e del “Giardino dei lettori”, uno spazio esterno attrezzato con tavoli e panchine. Anche qui è disponibile gratuitamente la connessione wi-fi. La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.
Infine, anche la Biblioteca del Seminario Vescovile, in piazza Nostra Signora dell’Orto 8, offre una sala di lettura, seppur con posti limitati, oltre alla possibilità di consultare i cataloghi. In questo caso l’accesso è previsto nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18.