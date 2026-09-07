Chiavari: Ape Confedilizia, riprendono gli incontri

Dopo la sospensione estiva, da mercoledì prossimo, 9 settembre, riprendono gli incontri formativi e di aggiornamento, aperti a tutti i proprietari, organizzati da Ape Confedilizia Chiavari.

Il primo incontro è sul tema “Il regolamento di condominio: doveri e diritti dei condomini”, con relatori Massimo Benoit Torsegno e Francesco Croci.