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Chiavari: Ape Confedilizia, riprendono gli incontri

7 settembre 2026 | 09:36
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Chiavari: Ape Confedilizia, riprendono gli incontri

Da  ufficio stampa Ape Confedilizia Chiavari

Dopo la sospensione estiva, da mercoledì prossimo, 9 settembre, riprendono gli incontri formativi e di aggiornamento, aperti a tutti i proprietari, organizzati da Ape Confedilizia Chiavari.

Gli incontri si svolgono nel Salone “Dario Casassa”, in piazza Nostra Signora dell’Orto 29/4, a Chiavari, con orario dalle 16 alle 17.30.

Il primo incontro è sul tema “Il regolamento di condominio: doveri e diritti dei condomini”, con relatori Massimo Benoit Torsegno e Francesco Croci.

Poi mercoledì 7 ottobre, Daniele Rovelli ed Enrico Razzaboni interverranno su “La successione ereditaria: forme di testamento”.

Mercoledì’ 4 novembre si parlera di “Problematiche condominiali: danni da infiltrazione, animali in condominio, affitti brevi” con Simona Lucianelli e Raffaella Gualco.

La partecipazione in presenza avverrà previa iscrizione gratuita, da effettuarsi mediante comunicazione via e-mail all’indirizzo: apechiavari@apegeconfedilizia.org.

Il corso sarà, inoltre, trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’emittente televisiva TeleRadioPace, con la possibilità di porre domande in tempo reale tramite cellulare o computer utilizzando la chat della piattaforma.

In foto Luciano Maggi, presidente di Ape Confedilizia Chiavari