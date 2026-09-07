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Da mercoledì 9 settembre|
Chiavari: Ape Confedilizia, riprendono gli incontri
Da ufficio stampa Ape Confedilizia Chiavari
Dopo la sospensione estiva, da mercoledì prossimo, 9 settembre, riprendono gli incontri formativi e di aggiornamento, aperti a tutti i proprietari, organizzati da Ape Confedilizia Chiavari.
Gli incontri si svolgono nel Salone “Dario Casassa”, in piazza Nostra Signora dell’Orto 29/4, a Chiavari, con orario dalle 16 alle 17.30.
Il primo incontro è sul tema “Il regolamento di condominio: doveri e diritti dei condomini”, con relatori Massimo Benoit Torsegno e Francesco Croci.
Poi mercoledì 7 ottobre, Daniele Rovelli ed Enrico Razzaboni interverranno su “La successione ereditaria: forme di testamento”.
Mercoledì’ 4 novembre si parlera di “Problematiche condominiali: danni da infiltrazione, animali in condominio, affitti brevi” con Simona Lucianelli e Raffaella Gualco.
La partecipazione in presenza avverrà previa iscrizione gratuita, da effettuarsi mediante comunicazione via e-mail all’indirizzo: apechiavari@apegeconfedilizia.org.
Il corso sarà, inoltre, trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’emittente televisiva TeleRadioPace, con la possibilità di porre domande in tempo reale tramite cellulare o computer utilizzando la chat della piattaforma.
In foto Luciano Maggi, presidente di Ape Confedilizia Chiavari