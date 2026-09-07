Chiavari: anello del Curlo, domenica 13 settembre escursione gratuita con il “Cai”

Da Ufficio Stampa Comune di Chiavari

Domenica 13 settembre torna l’appuntamento con le escursioni del CAI Chiavari alla scoperta del territorio. La sezione cittadina del Club Alpino Italiano organizza, con il patrocinio del Comune di Chiavari, una camminata lungo l’Anello del Curlo, un percorso panoramico che dal centro città conduce sulle colline alle spalle di Chiavari, tra antiche creuze, sentieri e luoghi di interesse storico e paesaggistico.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Il ritrovo è fissato alle ore 9.15 in piazza Matteotti, con partenza alle 9.30. Da qui l’itinerario raggiungerà Ri Basso e, percorrendo una caratteristica creuza, salirà fino alla chiesa di San Michele di Ri, punto panoramico da cui si possono osservare Chiavari, Lavagna e, più in lontananza, Sestri Levante.

Il percorso proseguirà lungo la via del Paraxo fino alla chiesa di San Tomaso del Curlo, nel Comune di Leivi, caratterizzata dalla presenza di un antico altare ipogeo. L’escursione continuerà lungo un sentiero prevalentemente pianeggiante con ampie vedute sui rilievi dell’Appennino, per poi scendere verso Casale di Bacezza attraverso via della Rissa e rientrare in città da via Santa Chiara.

L’itinerario, classificato con difficoltà escursionistica E, si sviluppa per circa 9 chilometri, con un dislivello di circa 300 metri e un tempo di cammino stimato in quattro ore, escluse le soste. Il rientro a Chiavari è previsto intorno alle ore 16. Consigliati scarponcini da trekking e l’utilizzo dei bastoncini.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 22 di venerdì 11 settembre, presso la segreteria della sezione CAI Chiavari, attraverso il sito internet dell’associazione o tramite i contatti indicati dagli organizzatori. Non saranno accettate prenotazioni oltre il termine previsto.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’escursione non verrà effettuata.