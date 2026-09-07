Borzone: comprendere i Padri della Chiesa, se ne parla al Monastero di Sant’Andrea

Il Monastero di sant’Andrea di Borzone in collaborazione con l’Associazione Terre d’Abbazia” organizza sabato 12 settembre alle 16.00 un incontro divulgativo sul tema: Le chiavi fondamentali per comprendere i Padri della Chiesa. Sarà guidato dal dott. Giorgeos Karalis teologo e medico chirurgo.

I Padri della Chiesa non hanno costruito un sistema, ma hanno custodito dei confini. Non hanno spiegato il mistero, ma hanno impedito che il mistero venisse deformato. La loro precisione non e sottigliezza terminologica, ma fedeltà alla rivelazione