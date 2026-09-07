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sabato 12 settembre|
Borzone: comprendere i Padri della Chiesa, se ne parla al Monastero di Sant’Andrea
Dal Monastero sant’Andrea ap. – Abbazia di Borzone
INCONTRI ALL’ABBAZIA DI BORZONE – BORZONASCA
Sabato 12 settembre ore 16.00
Le chiavi fondamentali per comprendere i Padri della Chiesa. Una logica ecclesiale per capire i dogmi fondamentali del cristianesimo.
Il Monastero di sant’Andrea di Borzone in collaborazione con l’Associazione Terre d’Abbazia” organizza sabato 12 settembre alle 16.00 un incontro divulgativo sul tema: Le chiavi fondamentali per comprendere i Padri della Chiesa. Sarà guidato dal dott. Giorgeos Karalis teologo e medico chirurgo.
I Padri della Chiesa non hanno costruito un sistema, ma hanno custodito dei confini. Non hanno spiegato il mistero, ma hanno impedito che il mistero venisse deformato. La loro precisione non e sottigliezza terminologica, ma fedeltà alla rivelazione
Per loro distinguere non significa dividere. Unire non significa mescolare. Come nel mistero della SS. Trinità la natura è una e le persone sono tre. Come nel mistero di Cristo le nature sono due, ma la Persona è una.
Quando questi ambiti vengono rispettati la teologia rimane autenticamente ecclesiale. Quando vengono confusi, la fede si oscura e si deforma.
Custodire i nomi significa custodire la realtà che essi indicano. E custodire la realtà significa custodire il mistero, senza dissolverlo nelle varie filosofie, ne ridirlo secondo le varie ipotesi psicologiche.
In questo equilibrio, tra distinzione e unità, si trova la misura della teologia patristica e un proficuo cammino ecumenico.
L’incontro del 12 settembre si tiene nei locali del Monastero. Si raccomanda la puntualità.
Foto d’archivio