Alpinismo lento/ Val di Vara: “Stalle Aperte”, bella e piacevole giornata

L’iniziativa Stalle Aperte si è confermata la bella e piacevole giornata di Alpinismo Lento alla scoperta di un territorio incontaminato. Piena affermazione dell’evento che ha visto i partecipanti, divisi in gruppi, camminare in un circuito dolce, altamente panoramico ed alla portata di tutti. L’attività, come con soddisfazione, è stato unanimemente riconosciuto dal “gruppo uno”, caratterizzato dalla presenza degli illustri astrofili Sergio Falcone e Claudia Bergnacchini, e dalla conduzione di figure di riferimento del Mangia Trekking, ha alternato l’interessante conoscenza dei luoghi, ad indicazioni molto utili e concrete per chi pratica trekking.

In definitiva, non è stata soltanto sentieri, stalla, cibi tipici e paesaggi, ma anche sicurezza. Come affrontare un’escursione, quale abbigliamento e calzature scegliere. Cosa mettere nello zaino e quale kit di primo soccorso è opportuno avere con sé. Nozioni che hanno contribuito a far la differenza. E’ stato affermato, che uno degli aspetti più belli, di giornate come quella che ha offerto loro Stalle Aperte, è stato il non limitarsi a mostrare il territorio, ma insegnare a conoscerlo, rispettarlo e frequentarlo in sicurezza. Così, il Comune di Rocchetta di Vara, la sua Proloco, e l’associazione Mangia Trekking, mentre ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della gioiosa “avventura giornaliera di alpinismo lento“, danno appuntamento a tutti, per l’anno prossimo. Su un nuovo percorso (già studiato) estremamente piacevole e molto interessante.