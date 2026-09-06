Zoagli: doppio intervento per soccorrere due escursionisti

Questa mattina Soccorso alpino e speleologico Liguria con i Vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti in zona Semorile per un escursionista residente a Santa Margherita Ligure di 57 anni che si trovava assieme al proprio cane ma, scivolando, si è procurato la frattura di una gamba. A recuperarlo dopo le cure del personale di terra è stato l’elisoccorso Grifo che lo ha portato per accertamenti al San Martino di Genova.

Nel pomeriggio altro intervento in zona Madonnetta per una escursionista residente a Taranto di 66 anni che durante la mattinata si era infortunata ad una caviglia destra. Aveva provato a proseguire ma poi il dolore era diventato troppo intenso. In questo caso il Soccorso alpino e speleologico Liguria ha provveduto a raggiungerla e medicarla. A seguire l’ha sistemata su una barella e portata su strada. Qui è stata recuperata dalla pubblica assistenza di Chiavari che la portata per accertamenti all’ospedale di Lavagna.