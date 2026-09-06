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Cronaca
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Tragedia al Rally Val d’Aveto: muore copilota di 43 anni; ferito il pilota

6 settembre 2026 | 14:51
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di Redazione

Redazione

Tragedia al Rally Val d&#8217;Aveto: muore copilota di 43 anni; ferito il pilota

Le notizie sono ancora frammentarie. Stamattina durante le prove del Rally della Val d’Aveto, una Skoda Fabia è uscita dalla carreggiata nei pressi del Passo del Fragarolo, tra le valli Trebbia e Aveto, ed è precipitata lungo la scarpata. Il copilota Stefano Sappracone 44 anni, residente a Sanremo, è morto sul colpo. Ferito il pilota, Stefano Scapellato,  prelevato dall’elicottero Drago e trasportato al pronto soccorso del policlinico San Martino. Il rally è stato sospeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamenti di Rezzoaglio e i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante, competenti territorialmente, i medici e le pubbliche assistenze presenti al seguito della gara.

Il rallysta deceduto lavorava per  il Centre Hospitalier Princesse Grace nel Principato di Monaco.

Generico settembre 2026

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Dal Centro Documentazione Foto Video – Comando Provinciale VVF Genova
Grave incidente quello avvenuto oggi al rally dalla Val d’Aveto. Il conducente di una vettura, ha perso il controllo del mezzo ed ha finito la corsa nella boscaglia. Nell’urto il navigatore ha perso la vita. I Vigili del Fuoco del neonato distaccamento volontario di Rezzoaglio, hanno provveduto, grazie agli strumenti elettro idraulici, ad estrarre il corpo della vittima.
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