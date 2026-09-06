Sestri: “Ricorderemo Giulio Regeni, con o senza striscione”

Da Andrea Lavarello, Associazione Tigullio per i diritti

Nel 2016 donammo al Comune di Sestri Levante lo striscione “Verità per Giulio Regeni”. Da allora è rimasto lì, sulla facciata del municipio, come un filo teso tra questa comunità e un ragazzo che voleva solo studiare, capire, raccontare il mondo — e che quel mondo, invece, gli ha tolto tutto.

Oggi apprendiamo che quello striscione verrà rimosso. Non possiamo tacere un moto di amarezza: quella pronunciata è una sentenza di primo grado, non la parola definitiva sulla morte di Giulio. Il cammino verso la verità piena non si è concluso — e proprio per questo ci sembra prematuro archiviare anche solo simbolicamente la sua memoria.

Quello striscione non ha mai chiesto vendetta né appartenuto a una parte politica. Era, semplicemente, un modo per dire a Paola e Claudio Regeni: non siete soli, non lo dimentichiamo. Un pezzo di stoffa, certo — ma capace di ricordare ogni giorno, a chi passava sotto quel municipio, che la verità si continua a chiedere finché non arriva davvero.