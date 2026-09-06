Santo Stefano d’Aveto: il cordoglio dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Santo Stefano d’Aveto esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza ai familiari e alle persone care di Stefano Sapraccone, copilota sanremese di 43 anni, tragicamente scomparso a seguito dell’incidente avvenuto questa mattina durante la prova speciale “Due Valli”.

In questo momento di grande dolore, il Sindaco, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Santo Stefano d’Aveto si stringono alla famiglia di Stefano, alla sua squadra, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e che hanno condiviso con lui la passione per il mondo dei rally.

La tragedia che si è consumata questa mattina lascia un profondo senso di sgomento e dolore. Di fronte a una perdita così improvvisa e drammatica, ogni parola appare insufficiente.

Alla famiglia Sapraccone, alla squadra, agli amici e ai parenti giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità di Santo Stefano d’Aveto.

Il Comune si unisce al dolore di tutti coloro che in queste ore piangono la scomparsa di Stefano.