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‘Santa’: conferenza per ricordare lo scrittore Vittorio G. Rossi
Il sindaco di Santa Margherita ha concesso il patrocinio alla conferenza, organizzata dall’associazione “Gente di Liguria” che si terrà a Spazio aperto domenica 25 ottobre 2026 alle 10.30. Tema lo scrittore e giornalista Vittorio Giovanni Rossi (Santa Margherita 8 gennaio 1898 – Roma 4 gennaio 1978) cui la città ha dedicato un museo e una scuola.
“L’iniziativa si propone di ricordare e valorizzare la figura di Vittorio G. Rossi, attraverso un approfondimento sulla sua attività professionale e letteraria e sul suo ruolo di testimone e narratore del Novecento. La conferenza rappresenta un momento di approfondimento e divulgazione della storia e della cultura legate alla figura di un illustre cittadino sammargheritese, nonché della tradizione marinara e giornalistica della città”.
Vittorio Rossi, diplomato al Nautico di Camogli fu ufficiale della Marina Militare e per tutta la vita fu innamorato del mare e delle esperienze vissute sul mare. Scrisse quasi una trentina di volumi in cui raccontò i suoi viaggi. Ultraottantenne accettava volentieri di partecipare a conferenze e raccontare la sua vita. Durante i soggiorni a Santa Margherita seduto al bar Vittoria dove si intratteneva a parlare con amici e conoscenti; mettendo sempre a loro agio gli interlocutori. Chi scrive ricorda il piacere dello scrittore annunciando iun anteprima che gli sarebbe stato assegnato l’allora ambito Premio Saint Vincent.
Nella foto, negli anni Settanta. Vittorio G. Rossi con il giornalista professionista Marco Massa che recentemente ha ricordato anche il vissuto di Rossi nel Ventennio