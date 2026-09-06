‘Santa’: conferenza per ricordare lo scrittore Vittorio G. Rossi

Il sindaco di Santa Margherita ha concesso il patrocinio alla conferenza, organizzata dall’associazione “Gente di Liguria” che si terrà a Spazio aperto domenica 25 ottobre 2026 alle 10.30. Tema lo scrittore e giornalista Vittorio Giovanni Rossi (Santa Margherita 8 gennaio 1898 – Roma 4 gennaio 1978) cui la città ha dedicato un museo e una scuola.

“L’iniziativa si propone di ricordare e valorizzare la figura di Vittorio G. Rossi, attraverso un approfondimento sulla sua attività professionale e letteraria e sul suo ruolo di testimone e narratore del Novecento. La conferenza rappresenta un momento di approfondimento e divulgazione della storia e della cultura legate alla figura di un illustre cittadino sammargheritese, nonché della tradizione marinara e giornalistica della città”.

Vittorio Rossi, diplomato al Nautico di Camogli fu ufficiale della Marina Militare e per tutta la vita fu innamorato del mare e delle esperienze vissute sul mare. Scrisse quasi una trentina di volumi in cui raccontò i suoi viaggi. Ultraottantenne accettava volentieri di partecipare a conferenze e raccontare la sua vita. Durante i soggiorni a Santa Margherita seduto al bar Vittoria dove si intratteneva a parlare con amici e conoscenti; mettendo sempre a loro agio gli interlocutori. Chi scrive ricorda il piacere dello scrittore annunciando iun anteprima che gli sarebbe stato assegnato l’allora ambito Premio Saint Vincent.