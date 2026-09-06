Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
Recco
Golfo Paradiso

Il programma

|
Attualità
/

Recco si prepara alle due notti dei fuochi

6 settembre 2026 | 15:06
Share0
di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Recco si prepara alle due notti dei fuochi

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco 

Siete venuti a Recco ieri sera? E vi siete lasciati conquistare dalle meravigliose proposte dei sette Quartieri? La città si è trasformata in un grande abbraccio collettivo fatto di musica, colori, sapori, tradizioni e fede. E stasera si replica con nuove specialità e il concerto della Filarmonica sul sagrato del Santuario dedicato a Nostra Signora del Suffragio . La serata di ieri ha visto i Quartieri impegnati con entusiasmo nelle loro preparazioni gastronomiche e di animazione della serata. Tutti gli stand si sono popolati di persone che hanno potuto degustare un menù a tema e hanno potuto godere delle animazioni predisposte. Momento particolare della serata è stato quando la Banda Faladeira ha attraversato il centro portando una ventata di allegria e di divertimento con le sue percussioni brasiliane, i costumi e l’atmosfera del Carnevale di Rio.

E domani sera vi aspettiamo ancora, per la prima delle due giornate più intense e suggestive della Sagra del Fuoco, una tradizione che ogni anno richiama migliaia di visitatori e che rappresenta uno dei momenti più attesi della nostra città.

“Da domani si entra nel vivo della festa patronale di Nostra Signora del Suffragio – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – un appuntamento di grande importanza per i recchesi, da secoli il simbolo della nostra identità e un legame profondo che si rinnova ogni anno, mantenendo viva la memoria storica e spirituale della nostra città. Invito cittadini e visitatori a partecipare a queste giornate, che rappresentano un momento di coesione, orgoglio e unità per tutti noi”.

Il programma di lunedì 7 settembre

Ore 9.30 – Alzabandiera del Comitato e dei sette Quartieri

Ore 10 – Benedizione dei bambini e omaggio floreale alla Madonna

Ore 21 – Canto dei Primi Vespri della Solennità e Benedizione Eucaristica.

A seguire, dalle ore 23, inizierà la lunga notte dei fuochi con i primi tre spettacoli pirotecnici:

– Quartiere Spiaggia, dal molo di ponente – a cura di Luigi Di Matteo (Sant’Antimo, NA).

– Quartiere San Martino, dal molo di ponente – a cura della Pirotecnica Terracciano & Gerardo Scudo (Acerra, NA)

– Quartiere Liceto, dal molo di levante – a cura del Martarello Group (Arquà Polesine, RO)

Apertura degli stand gastronomici alle ore 12 e alle ore 19.30.