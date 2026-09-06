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Recco: la ricetta dell’8 settembre, melanzanine ripiene

6 settembre 2026 | 06:48
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di Redazione

Redazione

Recco: la ricetta dell&#8217;8 settembre, melanzanine ripiene

Ci piace ricordare che ogni Comune, in passato, il giorno della festa patronale aveva un piatto tipico; in genere con ingredienti di stagione. Una tradizione che svanisce e che nessun libro, tra i tanti di gastronomia, racconta.

A Recco, per la festa della Madonna del Suffragio, il piatto tradizionale erano, e sono, le melanzanine (quelle piccole tondeggianti) ripiene. Questa riscoperta, rilanciata anni fa da Levante News, è ancora in uso in alcune famiglie reccheline; viene ricordata da alcuni quartieri che propongono il piatto nelle loro osterie; importante che i commercianti di frutta e verdura le mettano a disposizione dei clienti.

La ricetta secondo la Cuciniera genovese è abbastanza semplice. Tagliare le melanzanine a metà e farle lessare dopo avere tolto la polpa. Il ripieno va fatto amalgamando la polpa (scolata dall’acqua) delle melanzanine, uova, funghi fatti prima soffriggere nell’olio, aglio, quagliata o mollica di pane inzuppata nel latte, formaggio grattugiato, origano, poche spezie, sale. Riempite col ripieno le mezze melanzanine lessate, si possono friggere o mettere in forno.